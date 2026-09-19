Türkiye’nin bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna mücadele ederken yaralanan gaziler, her yıl 19 Eylül Gaziler Günü’nde saygı ve minnetle anılıyor. Bu anlamlı günün tarihi, Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi’ne dayanıyor.

Mustafa Kemal’e “Gazi” unvanı verildi

23 Ağustos 1921’de başlayan Sakarya Meydan Muharebesi, 22 gün 22 gece süren çetin mücadelenin ardından 13 Eylül 1921’de Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı.

Bu önemli zaferin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi, 19 Eylül 1921 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’ya “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanı verdi. Böylece 19 Eylül, Türk tarihindeki kahramanlık ve fedakarlığın simge tarihlerinden biri haline geldi.

Gaziler Günü ne zaman ilan edildi?

19 Eylül, 27 Haziran 2002 tarihinde kabul edilen 4768 sayılı kanunla resmen “Gaziler Günü” ilan edildi. Kanun, 3 Temmuz 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle 18 Mart Şehitler Günü, 19 Eylül ise Gaziler Günü olarak belirlendi. TBMM

Kanuna göre 19 Eylül’de kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının ve halkın katılımıyla anma törenleri düzenleniyor.

Gaziler Günü’nün anlamı

19 Eylül Gaziler Günü; Kurtuluş Savaşı gazilerinden Kore ve Kıbrıs gazilerine, terörle mücadele sırasında yaralanan güvenlik güçlerinden 15 Temmuz gazilerine kadar vatan uğruna mücadele eden tüm gazilere duyulan saygı ve minnetin ifadesi olarak kabul ediliyor.

Bu özel günde başta Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere hayatını kaybeden gaziler rahmetle anılıyor, hayatta olan gazilere sağlık ve huzur dilekleri sunuluyor.