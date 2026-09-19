Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul’da Basın İlan Kurumunu ziyaret ederek Genel Müdür Abdulkadir Çay ile bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen görüşmede Genel Müdür Çay, Kurumun yürüttüğü faaliyetler, basın sektörüne sağlanan destekler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında Duran’a bilgi verdi.

Türk basınının geleceği ele alındı

Görüşmede basın kuruluşlarının gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar, kurumsal iş birliklerinin geliştirilmesi ve sektörün nitelikli personel ihtiyacının karşılanması konuları değerlendirildi.

Medya kuruluşlarının dijital dönüşüm sürecine uyumu ile Türk basınının geleceğine yönelik atılabilecek adımlar da görüşmenin gündeminde yer aldı.

Program, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, ziyareti ve Kurumun çalışmalarına verdiği destek dolayısıyla İletişim Başkanı Burhanettin Duran’a teşekkür etti.