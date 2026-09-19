Küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Son dönemde yapılan zamlarla 100 TL sınırını aşan motorinin litre fiyatında yaklaşık 4,09 TL indirime gidildi.

19 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olan indirimle birlikte motorin fiyatları üç büyükşehirde yeniden 100 TL’nin altına düştü. Benzin ve LPG fiyatlarında ise yeni bir değişiklik yapılmadı.

İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 96,30 TL

LPG: 34,99 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 80,20 TL

Motorin: 96,10 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara’da güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 81,30 TL

Motorin: 97,40 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 81,60 TL

Motorin: 97,70 TL

LPG: 34,99 TL

Akaryakıt fiyatları; döviz kuru, uluslararası petrol ve ürün fiyatları ile vergi düzenlemelerine göre belirleniyor. Pompa fiyatları dağıtım şirketleri, ilçeler ve istasyonlar arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.