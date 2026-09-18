Motorinin litre fiyatı, 17 Eylül’de gelen yaklaşık 4,62 TL’lik zamla birlikte 100 TL sınırını aşmıştı. Son zamla birlikte motorin İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte üç haneli fiyatlardan satılmaya başladı.

100 TL’nin altına inecek

Beklenen 4,06 TL’lik indirimin pompaya yansımasıyla motorin fiyatlarının yeniden 100 TL’nin altına gerilemesi bekleniyor. 18 Eylül itibarıyla motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası’nda yaklaşık 100,40 TL, Ankara’da 101,50 TL, İzmir’de ise 101,80 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar il, ilçe ve akaryakıt istasyonuna göre değişiklik gösterebiliyor.

Motorinde 100 TL sınırının aşılmasının üzerinden henüz bir gün geçmeden gündeme gelen indirim beklentisi, araç sahiplerinin akaryakıt tabelalarını yeniden takip etmesine neden oldu.

İndirim bu gece pompaya yansırsa motorin fiyatları 100 TL’nin altına inecek.