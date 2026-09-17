Platformdan yapılan açıklamaya göre Samsun, Mersin, Sakarya, Gaziantep, Muğla ve Eskişehir gibi farklı şehirlerden kendilerine ulaşan tüketicilerin oluşturduğu şikayetlerde 'zam gelecek' ifadesinin yanı sıra gün sonu işlemi, sistem arızası, yakıtın tükendiği veya pompaların kapalı olduğu yönündeki açıklamalar yer aldı.

'7 TL ZAM GELECEK DİYE SATIŞ YAPILMADI'

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden platforma ulaşan bir tüketici, '14 Eylül'de motorin almak için aynı istasyona iki kez gittim ancak ilk olarak 'yakıt gelecek' denilerek satış yapılmadı. Daha sonra yeniden istasyona gittim bu kez akşam motorine yaklaşık 7 TL zam geleceği gerekçesiyle satış yapılmadı. İstasyonun stok ve satış kayıtlarının incelenmesini talep ediyorum' dedi.

Sakarya'dan platforma ulaşan bir çiftçi ise '14 Eylül sabahı traktörüme yakıt almak için istasyona gittim ancak satış talebim reddedildi. İşlerim için acil yakıta ihtiyacım vardı. Görevli 'bu gece zam geleceğini' söyleyerek bana yakıt vermedi. Yaşanan durum nedeniyle işlerim aksadı' ifadelerini kullandı.

Samsun'dan 15 Eylül'de Şikayetvar'a ulaşan bir başka tüketici de 'Bir gün önce akaryakıt almak için gittiğim istasyonda zam geleceği gerekçesiyle yakıt verilmedi. Görevli net bir açıklama yapmadığını ve yalnızca 'veremiyoruz' diyerek satışı gerçekleştirmedi' açıklamasında bulundu.

'MAZOT BİTTİ' DENİLDİ

Mersin'in Anamur ilçesindeki bir istasyondan yakıt almak isteyen tüketici de '14 Eylül saat 23.35 sıralarında aracımın deposunu doldurmak istedim. Ancak bana mazotun bittiği söylendi' dedi.

Bir başka tüketici ise gittiği istasyonda yakıt alamadığını, önce yaklaşan fiyat artışının dile getirildiğini, daha sonra ise sistem sorununun gerekçe gösterildiğini öne sürdü. Tüketici, satışın neden gerçekleştirilemediğinin açıklanmasını talep etti.