Motorin fiyatlarının 100 TL sınırını aşmasının ardından akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelalarıyla ilgili sorun yaşanmaya başladı. Bazı istasyonlar mevcut tabelalardaki fiyat bölümünü kağıt yapıştırarak güncellerken, bazı dijital göstergelerde ise fiyat 99,99 TL’de sabitlendi.

Bazı istasyonlar ise sorunu aşmak için kuruş basamağını kaldırarak fiyat göstermeye başladı.

Motorin fiyatındaki artışın ardından ortaya çıkan tabela görüntüleri, akaryakıt fiyatlarının ulaştığı seviyeyi de gözler önüne serdi.