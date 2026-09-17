Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ticaret hacminin geçen yıl 6,6 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonda konuşan Işıkhan, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Bakan Işıkhan’dan Türkiye-Ukrayna ilişkileri mesajı

Ukrayna Büyükelçiliği tarafından, Ukrayna'nın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35'inci yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyonda konuşan Bakan Vedat Işıkhan, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün kararlı destekçisi olduğunu söyledi. Türkiye ile Ukrayna arasındaki çok boyutlu iş birliğinin karşılıklı saygı, güven ve dostluk temelinde geliştiğini ifade eden Işıkhan, iki ülke ilişkilerinin daha da güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Işıkhan, Ukrayna'nın güvenliği ve refahının yanı sıra Karadeniz ve yakın coğrafyada kalıcı istikrar ve barışın sağlanmasına büyük önem verdiklerini belirtti.

“Adil ve kalıcı barış için diplomatik gayretlerimizi sürdürüyoruz”

Ukrayna'da uluslararası hukuk temelinde adil ve kalıcı barışın sağlanması için diplomatik süreçte yapıcı gayretlerini sürdürdüklerini kaydeden Işıkhan, Ukrayna halkının bağımsızlığını ve egemenliğini korumak için gösterdiği cesaret ve kararlılığın takdirin üzerinde olduğunu söyledi.

Kırım ve Kırım Tatarlarının da Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin önemli bir boyutunu oluşturduğunu belirten Işıkhan, Kırım Tatarlarının barışçıl ve meşru davasını desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Türkiye-Ukrayna ticaret hacmi 6,6 milyar dolara ulaştı

Türkiye ile Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin 1991 yılında kurulmasından bu yana iş birliğinin farklı alanlarda geliştiğini belirten Işıkhan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere ilişkin güncel verileri paylaştı.

Işıkhan, Türkiye-Ukrayna arasındaki ikili ticaret hacminin geçen yıl 6,6 milyar dolara ulaştığını belirterek, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek Serbest Ticaret Anlaşması'nın ticari ilişkileri daha da ileri taşıyacağına inandığını söyledi.

Ukrayna’nın yeniden inşasında Türk şirketleri de rol alıyor

Türkiye'nin özel sektör kuruluşlarının katkılarıyla Ukrayna'nın yeniden inşasında da rol aldığını belirten Işıkhan, Türk şirketlerinin ülkenin yeniden imarına ve ekonomik toparlanmasına önemli katkılar sunacağına inandığını ifade etti.

Türkiye ve Ukrayna arasındaki savunma sanayisi iş birliğinin de ortaklığın temel taşlarından biri olduğunu belirten Işıkhan, ilgili kurumların bu alandaki iş birliğini geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

“Birlikte çalışmaya hazırız”

Türkiye ile Ukrayna arasındaki dostluk ve dayanışmanın gelecek yıllarda daha da güçleneceğini belirten Işıkhan, şöyle konuştu:

“Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha güçlü, dinamik bir kapsamda, ivmesini sürdürmek için Ukraynalı dostlarımızla birlikte çalışmaya hazırız.”