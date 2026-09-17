TEKNOFEST 2026 kapsamında Diyarbakır’da düzenlenen yarışmalarda gençler geliştirdikleri teknoloji projeleriyle yarışıyor. Türkiye’nin yanı sıra 12 ülkeden 2 bin 925 genç ve 677 finalist takımın katıldığı organizasyonda, yapay zekadan eğitim teknolojilerine ve insan sağlığına kadar birçok alanda projeler değerlendirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST 2026, Diyarbakır’da teknoloji meraklılarını bir araya getirdi. Organizasyon kapsamında Dicle Üniversitesi ve Mezopotamya Fuar Alanı’nda düzenlenen yarışmalarda gençler hazırladıkları projeleri jüriye sunuyor.

TEKNOFEST 2026'da 2 bin 925 genç yarışıyor

Türkiye’nin yanı sıra ABD, İtalya, İngiltere, Gürcistan, Yunanistan, KKTC, Kosova, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Azerbaycan ve Endonezya’dan gençlerin katıldığı yarışmalarda 677 finalist takım mücadele ediyor.

Toplam 2 bin 925 gençten oluşan finalist takımlar, farklı teknoloji alanlarında hazırladıkları projelerle dereceye girmeye çalışıyor.

Dicle Üniversitesi’nde üç kategoride yarışma

Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayan organizasyon kapsamında finalist takımlar, “İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Ortaokul Seviyesi”, “İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Lise Seviyesi” ve “Sağlıkta Yapay Zeka” kategorilerinde yarışıyor.

Bu bölümdeki etkinlikler 18 Eylül’de sona erecek.

Öğrencilerden etkileşimli dil robotu

TEKNOFEST 2026’ya Gaziantep’ten katılan bir takım da geliştirdiği eğitim teknolojisi projesiyle finale yükseldi.

Takımın kurucusu öğretmen Semih Poyraz, 6 öğrencisiyle hazırladıkları projeyle 191 bin takım arasından finale kaldıklarını belirtti.

Poyraz, geliştirdikleri dil robotuyla ilgili, “Bu robot ile eğitim teknolojileri kategorisinde yarışıyoruz. Robotta İngilizce ve Almanca dillerinde farklı eğitim türleri mevcut. Sensörler sayesinde etkileşimli bir şekilde öğrencilere dil öğretmeyi daha eğlenceli hale getirmeyi planladık” dedi.

Kayserili öğrencilerden su arıtma projesi

Kayseri’den yarışmaya katılan öğrenciler de geliştirdikleri projeyle finale kaldı.

Öğrencilerden Zeynep Cemre Söylemez, 3 arkadaşıyla hazırladıkları projeyle Diyarbakır’da yarışacaklarını söyledi. Söylemez, projeyle sudaki ve insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek ağır metallerin arındırılmasını amaçladıklarını ifade etti.

Final yarışmaları 18-20 Eylül'de

TEKNOFEST 2026 kapsamında finalist takımlar, 18-20 Eylül tarihleri arasında Mezopotamya Fuar Alanı’nda 8 farklı kategoride yarışacak.

Diyarbakır’daki organizasyonda gençlerin geliştirdiği teknoloji projeleri sergilenirken, farklı yaş gruplarından öğrenciler yapay zeka, sağlık, eğitim ve insanlık yararına teknoloji alanlarındaki çalışmalarını jüriye sunacak.