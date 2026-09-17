stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “fuhuş”, “müstehcenlik” ve “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya satın almak” suçlarından yürütülen soruşturmada 20 şüpheli tutuklanırken, 14 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüphelilerden biri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 34 şüpheliden 20’si tutuklandı, 14’ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 38 adreste işlem yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre soruşturma, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM ve Siber şube müdürlüklerinin çalışmaları kapsamında yürütüldü. Teknik ve fiziki takiplerin yanı sıra tanık ifadeleri ve ihbarların da değerlendirildiği belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında bazı kişi, işletme ve derneklerin faaliyetlerine ilişkin çeşitli tespitler yapıldığı aktarıldı. Açıklamada yer alan değerlendirmelerin soruşturma kapsamında elde edildiği belirtilen delillere dayandığı ifade edildi.

İstanbul merkezli operasyonda İstanbul, Ankara, Çanakkale, İzmir, Antalya, Ordu, Elazığ, Balıkesir, Aydın, Kırşehir, Iğdır ve Hatay'da toplam 38 şüpheliye yönelik 38 adreste arama, yakalama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği bildirildi.

54 iş yeri, ev ve dernekte arama yapıldı

Başsavcılığın açıklamasına göre, 12 ve 13 Eylül tarihlerinde İstanbul’da faaliyet gösteren 10 işletme ile 6 LGBTİ+ derneğinin de aralarında bulunduğu toplam 54 iş yeri, ev ve dernekte operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 25 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 10 gram kokain, 9 gram esrar, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 10 sentetik hap, 7 enjektör ve iğnesi, 2 bin şişe kaçak alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 5 kamera kayıt cihazı ve 26 cep telefonu ele geçirildiği açıklandı.

Bir işletmenin ruhsatına aykırı faaliyet yürüttüğünün tespit edilmesi üzerine mühürlendiği bildirildi.

9 şüpheli daha yakalandı

Operasyonun ilk aşamasında 26 şüphelinin gözaltına alındığı, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklanmıştı. Devam eden çalışmalarda 9 şüpheli daha yakalandı ve toplam gözaltı sayısı 35’e ulaştı.

Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü bildirdi.