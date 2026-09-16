Fenerbahçe’de transfer döneminin tamamlanmasının ardından yabancı oyuncu planlamasına ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, teknik direktör İsmail Kartal’ın Nelson Semedo, Anderson Talisca ve Marco Asensio arasında tercih yapmak zorunda kalması halinde İspanyol futbolcunun ayrılmasından yana olduğunu ileri sürdü.

Hamzaoğlu, Kartal’ın Asensio’nun da takımda kalmasını istediğini ancak yabancı kontenjanında zorunlu bir tercih yapılması durumunda deneyimli oyuncunun gönderilebileceğini düşündüğünü belirtti.

İddiaya göre Asensio’nun takımdan ayrılmaması halinde yalnızca UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında değerlendirilmesi de seçenekler arasında bulunuyor.

Fenerbahçe veya İsmail Kartal cephesinden söz konusu iddiaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.