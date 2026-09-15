DEM Parti heyeti ile gerçekleştirilen görüşmede, Abdullah Öcalan’ın örgüte silah bırakılması konusunda net ve önemli bir mesaj verdiği öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre görüşmede, yürütülen sürecin en kritik başlıklarından biri olan silah bırakma konusu ele alındı. Öcalan’ın bu konuda örgüte yönelik mesajının açık olduğu belirtildi. Süreç kapsamında önümüzdeki haftanın kritik bir dönemeç olması bekleniyor. Örgütün silah bırakmasına ilişkin somut adımların atılıp atılmayacağı ve sürecin nasıl ilerleyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Silah bırakma sürecine ilişkin gelişmelerin önümüzdeki hafta kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tutması bekleniyor.