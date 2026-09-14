Yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Dağeteği Mahallesi’ndeki Beyaz Kutu İlk ve Ortaokulu’nun koşulları gündeme geldi. Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, okulda yaşandığını belirttiği su, elektrik ve iklimlendirme sorunlarına tepki gösterdi.

Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda okulda şebeke suyu bulunmadığını, kuyu suyu kullanıldığını öne sürdü. Elektrik kesintilerinde kuyu sisteminin çalışmadığını belirten Tanal, bu nedenle öğrencilerin lavaboları kullanmakta sorun yaşadığını ifade etti. Okulda klima bulunmadığını da belirten Tanal, Şanlıurfa’daki sıcak hava koşullarına dikkat çekerek öğrencilerin sınıflarda zor şartlarda eğitim gördüğünü savundu.

“Temiz ve sürekli su, hijyen, tuvalet, serin ve sağlıklı bir eğitim ortamı lüks değildir” diyen Tanal, bunların çocukların temel hakkı olduğunu vurguladı.

Tanal, Millî Eğitim Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliği başta olmak üzere ilgili kurumlara çağrıda bulunarak okulun su ve elektrik sorunlarının çözülmesini, hijyen koşullarının iyileştirilmesini ve sınıfların öğrencilerin sağlığını tehdit etmeyecek hale getirilmesini istedi.

Tanal açıklamasında, “Şanlıurfa’nın çocukları üvey evlat değildir!” ifadelerini kullanarak sorunların bir an önce giderilmesi çağrısında bulundu.

“Eğitim sadece ‘okullar açıldı’ demek değildir. Çocukların insanca koşullarda eğitim görmesini sağlamaktır” diyen Tanal, yetkililere “Bu çocukların hakkını ne zaman vereceksiniz?” sözleriyle seslendi.