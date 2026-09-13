2027-2029 dönemi bütçe hazırlıklarına ilişkin rehberde, kamu kurumlarının personel politikalarına yönelik yeni kriterler belirlendi.

Buna göre kurumların mevcut personel kapasitesini etkin ve verimli şekilde kullanması, ihtiyaç fazlası personel oluşmasının önüne geçilmesi ve açıktan atama taleplerinin mümkün olduğunca düşük seviyede tutulması istendi.

Kamu kurumlarının 2027-2029 dönemine ilişkin personel ödeneklerini de belirlenen esaslar doğrultusunda planlaması öngörüldü.

Kadro taleplerinde azalma kadar sınır

Rehberde, kanunlardan kaynaklanan zorunlu yükümlülükler dışında kurumların yeni kadro ve pozisyon ihdası veya kullanım talebine de sınır getirildi.

Buna göre kurumlar, bir önceki mali yılda emeklilik, istifa ve ölüm gibi nedenlerle kadro veya pozisyon sayısında meydana gelen azalma kadar yeni kadro ve pozisyon ihdası ya da kullanım talebinde bulunabilecek.

Bu doğrultuda 2027-2029 dönemine ilişkin personel ödeneklerinin de söz konusu çerçeve dikkate alınarak hazırlanması istendi.

“Kamuya hiç personel alınmayacak” anlamına gelmiyor

Yeni tasarruf uygulamasının, “2027 yılında kamuya personel alınmayacak” ya da “sadece emekli olan personel kadar atama yapılacak” şeklinde yorumlanmaması gerekiyor.

Düzenleme, doğrudan nihai personel atama kontenjanlarını belirlemekten ziyade kamu kurumlarının açıktan atama, kadro ve pozisyon ile bunlara bağlı bütçe taleplerini sınırlandırıyor.

Dolayısıyla kamu kurumlarının personel ihtiyacına ilişkin süreçlerin, belirlenen bütçe ve kadro kuralları çerçevesinde yürütülmesi bekleniyor.