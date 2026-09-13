İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “Ailem Güvende” operasyonları kapsamında, kent genelinde çalışma gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bazı paylaşımlarla ilgili inceleme başlatılırken, toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları ve söz konusu suçlara karıştıkları değerlendirilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

16 kişi yakalandı

Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.