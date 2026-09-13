Bartın'da düğünden dönenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 21 kişi yaralandı.

Kaza, Bartın-Zonguldak kara yolu Gecen Mahallesi kavşağında meydana geldi. Düğünden dönenleri taşıyan N.B. yönetindeki 74 M 0361 plakalı minibüs ile aynı yönde ilerleyen B.A. idaresindeki 01 KV 664 plakalı hafif ticari araç, çarpıştı. Kazada, minibüsteki 3'ü çocuk 18 kişi ile hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 21 yaralı, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.