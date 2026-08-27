Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğinde İnkumu Plajı'nda düzenlenen organizasyon 3 gün sürecek. Turnuvada erkekler kategorisinde 16, kadınlar kategorisinde ise 25 takım mücadele ediyor. Türkiye'nin yanı sıra İran, Rusya, Bosna Hersek ve Ukrayna'dan sporcuların da katıldığı turnuvada, ilk gün erkek ve kadın takımlarının karşılaşmaları oynandı. Uzun süredir hazırlık yapan sporcuların mücadeleleri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Danışmanı Oğuz Değirmenci, 'Burada yapılan turnuvaya 5 ülkeden takımlar katılıyor. Turnuvaya katılanlara Türkiye, dünya ve olimpiyatlar için puan verilmektedir. Türkiye Voleybol Federasyonu ile Bartın Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen bir organizasyondur. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların yanı sıra İran, Rusya, Ukrayna ve Bosna Hersek'ten gelen sporcular burada kurulan iki sahada mücadele etmeye başladılar. Cumartesi günü de final maçları oynanacak' dedi.

29 Ağustos'ta oynanacak final müsabakalarıyla turnuva sona erecek. (DHA)