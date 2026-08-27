Süper Loto’da büyük ikramiye heyecanı devam ediyor. Haftanın üç günü, salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen çekilişlerde büyük ikramiye 362 milyon 847 bin 18 TL’ye ulaştı.

362 milyon TL’yi aşan büyük ikramiye için çekiliş bugün saat 21.30’da gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin yükselmesiyle birlikte özellikle çekiliş günlerinde ve akşam saatlerinde şans oyunu bayilerinde hareketlilik arttı.

Süper Loto’da rekor ikramiye 1 milyar TL’yi aştı

Süper Loto’da bugüne kadar çıkan en yüksek ikramiye, 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen çekilişte verildi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinden oynayarak 6 bilen talihli, 1 milyar 98 milyon 660 bin 716 TL tutarındaki büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Büyük ikramiye bayilerde yoğunluğu artırdı

İstanbul’un Şişli ilçesindeki Bomonti bölgesinde 21 yıldır şans oyunları bayiliği yapan Fatih Kılıç, büyük ikramiyenin 360 milyon TL’yi aşmasıyla birlikte vatandaşların ilgisinin arttığını söyledi.

Kılıç, özellikle akşam saatlerinde ve iş çıkışlarında yoğunluk yaşandığını belirterek, “Büyük ikramiye ne kadar oldu?” sorusuyla sık sık karşılaştıklarını ifade etti.

Kılıç, 2024 yılında Süper Loto’da 20 milyon TL’lik ikramiyeyi kendi bayilerinden verdiklerini belirterek, yeni büyük ikramiyenin de kendi bayilerinden çıkmasını istediklerini söyledi.

“Hiç oynamayanlar bile büyük ikramiyeyi duyunca merak ediyor”

Vatandaşların Süper Loto’nun nasıl oynandığı konusunda da bilgi almak için bayilere geldiğini aktaran Kılıç, müşterilerin “Kaç kolon?”, “Kolonu kaç lira?” ve “Bir kolonda kaç sayı işaretlemek gerekiyor?” gibi sorular yönelttiğini söyledi.

Kılıç, 362 milyon TL’yi aşan büyük ikramiyenin özellikle daha önce şans oyunu oynamayan vatandaşların da ilgisini çektiğini belirterek, “Biz de çok heyecanlıyız” dedi.

“Şanslı bayiyiz”

Oyunseverlerin kuponlarını oluştururken genellikle kendileri ve aileleri için anlam taşıyan sayıları tercih ettiğini belirten Kılıç, doğum tarihlerinin sıkça kullanıldığını söyledi.

Büyük ikramiyenin yükselmesiyle yoğunluğun arttığını ifade eden Kılıç, “2024 yılında Süper Loto’dan ikramiyeyi biz vermiştik. 360 milyonun üzerindeki Süper Loto büyük ikramiyesini de tekrar biz vermek istiyoruz. Biz şanslı bir bayiyiz” ifadelerini kullandı.

Büyük ikramiye çıkarsa depremzedelere yardım edecek

Oyunseverlerden Nihat Ülker, büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde öncelikle depremzedelere yardım edeceğini söyledi.

Ülker, Hatay ve Kahramanmaraş’taki depremzedelere destek olmak istediğini belirterek, sokakta yaşayan insanlara da yardım edeceğini ifade etti. İkramiyenin bir bölümünü bağışlayacağını söyleyen Ülker, kalan parayla ise tatil yapmayı planladığını anlattı.

“Ev ve araba alırdım”

Oyunsever Ahmet Şahin ise büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde ev ve araba almak istediğini söyledi.

Daha iyi bir yazlık alacağını belirten Şahin, eşi ve kızıyla daha huzurlu bir yaşam sürmek istediğini ifade etti. Şahin, büyük ikramiyeyi kazanması halinde hayallerini gerçekleştireceğini söyledi.