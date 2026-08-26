Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından oluşan siyasi denge, CHP’den yaşanan ayrılıklar ve parti değişiklikleriyle birlikte önemli ölçüde değişti.

Yeni Şafak’ta yer alan bilgilere göre AK Parti, MHP ve BBP’nin Meclisteki toplam sandalye sayısı 62’ye yükseldi. Yerel seçimlerin ardından 90 üyelik siyasi ağırlığa sahip olan CHP ise 49 sandalyeye kadar geriledi.

YENİ PARTİ 30 ÜYEYE ULAŞTI

Özgür Özel’in CHP’den ayrılarak Yeni Parti’yi kurmasının ardından Ankara’daki bazı belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri de yeni oluşuma katıldı.

Gerçekleşen geçişlerle birlikte Yeni Parti’nin ABB Meclisi’ndeki üye sayısı 30’a çıktı. CHP ile Yeni Parti’nin toplam sandalye sayısı 79’da kalırken, Mansur Yavaş’ın dahil edilmesi durumunda bu rakam 80’e ulaşıyor.

Mecliste CHP’den istifa ederek herhangi bir partiye katılmayan 7 bağımsız üyenin de bulunduğu belirtiliyor.

MANSUR YAVAŞ PARTİ Mİ DEĞİŞTİRECEK?

Yeni sandalye dağılımı, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın siyasi geleceğine ilişkin kulisleri yeniden gündeme taşıdı. Yavaş’ın CHP’den ayrılarak Yeni Parti’ye geçebileceği bir süredir iddia ediliyor.

Ancak Mecliste oluşan parçalı yapının, Yavaş’ın olası bir parti değişikliği konusunda daha temkinli hareket etmesine neden olabileceği değerlendiriliyor. CHP ve Yeni Parti’nin üye sayılarının ayrı ayrı Cumhur İttifakı’nın gerisinde kalması, Meclisten geçirilecek kararlar bakımından yeni iş birliklerini zorunlu hale getirebilir.

Yavaş’ın Yeni Parti’ye geçeceğine ilişkin şu ana kadar alınmış veya kamuoyuna açıklanmış resmi bir karar bulunmuyor.

“BİZİM ÖNCELİĞİMİZ ANKARA”

Mansur Yavaş, daha önce parti değiştireceği yönündeki iddialara yaptığı yazılı açıklamayla yanıt vermişti.

Hakkında farklı siyasi senaryolar ortaya atıldığını belirten Yavaş, kendisiyle ilgili bir gelişme yaşanması durumunda açıklamayı bizzat yapacağını ifade etmişti. Yavaş, siyasi tartışmaların dışında işinin başında olduğunu vurgulayarak önceliğinin Ankara olduğunu söylemişti.

ABB Meclisi’nde ortaya çıkan yeni tablonun belediye yönetimine, komisyonlara ve önemli kararların oylanmasına nasıl yansıyacağı önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.