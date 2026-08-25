Hastalık nedeniyle istirahat raporu kullanan çalışanların ücretlerinden yapılan kesintiler, uygulamada en fazla tereddüt yaşanan konular arasında yer alıyor. Mali Müşavir Özlem Pekduraner, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin emsal niteliğindeki kararıyla bu konuda hukuki çerçevenin açık şekilde ortaya konulduğunu belirterek, işverenlerin ücret hesaplamalarında mevzuata uygun hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Pekduraner, aylık maktu (sabit) ücretle çalışan işçilerin hastalık veya istirahat raporu almalarının tek başına ücret kesintisi sebebi oluşturmayacağını ifade etti. İşverenin, yalnızca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği kadar mahsup işlemi yapabileceğini belirten Pekduraner, bunun dışında raporlu olunan günler gerekçe gösterilerek ilave ücret kesintisi uygulanmasının hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin Esas No: 2016/10974, Karar No: 2019/22392, Karar Tarihi: 16.12.2019 sayılı kararına dikkat çeken Pekduraner, söz konusu kararda aylık maktu ücretle çalışan işçilerin ücretlerinden, SGK tarafından karşılanan geçici iş göremezlik ödeneğini aşacak şekilde kesinti yapılamayacağının açıkça hüküm altına alındığını ifade etti.

İşverenlerin ücret hesaplamalarında yalnızca İş Kanunu hükümlerini değil, sosyal güvenlik mevzuatı ile yüksek yargı kararlarını da birlikte değerlendirmesi gerektiğini belirten Pekduraner, yargı içtihatlarına aykırı uygulamaların işçilik alacaklarına ilişkin uyuşmazlıklara ve hukuki sorumluluklara yol açabileceğini söyledi.

Mali Müşavir Özlem Pekduraner, ücret bordrolarının ve rapor dönemlerine ilişkin hesaplamaların yürürlükteki mevzuat ile Yargıtay içtihatları doğrultusunda hazırlanmasının hem çalışanların haklarının korunması hem de işverenlerin olası hukuki risklerle karşı karşıya kalmaması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.