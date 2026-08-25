Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon başlatıldı. Soruşturmanın 3. dalgası kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Güvenlik güçlerinin, hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında 11 şirket ile 3 derneğe kayyım atanmasına karar verildi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın önceki aşamalarında da çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. Yeni operasyonla birlikte soruşturmada gözaltı kararı verilen kişi sayısı ve el konulan şirket ve derneklere ilişkin süreç genişletilmiş oldu.