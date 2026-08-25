Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Motorine gelen 2,92 TL’lik zammın ardından bu kez benzinin litre fiyatı 2,74 TL arttı. 25 Ağustos Salı günü saat 00.01 itibarıyla geçerli olan yeni fiyatlarla birlikte büyükşehirlerde benzin litre fiyatı 74 TL’nin üzerine çıktı.

Ankara’da benzin 75,23 TL!

Zam sonrası 25 Ağustos 2026 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları büyükşehirlerde şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 74,26 TL – Motorin 82,73 TL – LPG 33,79 TL

Benzin 74,26 TL – Motorin 82,73 TL – LPG 33,79 TL İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 74,11 TL – Motorin 82,58 TL – LPG 33,19 TL

Benzin 74,11 TL – Motorin 82,58 TL – LPG 33,19 TL Ankara: Benzin 75,23 TL – Motorin 83,83 TL – LPG 33,89 TL

Benzin – Motorin 83,83 TL – LPG 33,89 TL İzmir: Benzin 75,53 TL – Motorin 84,12 TL – LPG 33,79 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimde Brent petrol fiyatları, döviz kuru, rafineri maliyetleri ve vergi düzenlemeleri etkili oluyor. Son zamla birlikte araç sahiplerinin akaryakıt giderleri bir kez daha yükseldi.