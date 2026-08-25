İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün finansman kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çatışma bölgelerinde öldürülen DEAŞ üyelerine finansman sağladığı, örgüte para topladığı ve Suriye'de 'Suriye'de Hol Kampı gibi kamplardaki esir Müslümanlar için yardım toplayan' yönünde hakkında işlem yapılan Serdar Soylu isimli şüpheliyle, para transferi bulunduğu tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul'da 17 adrese, Kocaeli, Adana ve Adıyaman'da olmak üzere toplam 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. (DHA)