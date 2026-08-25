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İkinci sezonda Serhat başta olmak üzere dizinin ana karakterlerinin Kader’i bulmak için vereceği mücadele ve Yusuf Tecer’in hikâyeye dahil olmasıyla yaşanacak gelişmeler izleyiciyle buluşacak.

Dizinin yeni sezonunda karakterlerin hikâyesi, kayıp Kader’in (Yade Arayıcı) bulunması için Sofya’ya kadar uzanacak .

Yusuf Tecer karakteri için oyuncu görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi.

“Güller ve Günahlar”ın ikinci sezonunda hikâyeye yeni bir karakter dahil olacak. Murat Yıldırım’ın canlandırdığı Serhat karakterinin babası Yusuf Tecer , dizinin yeni sezonunda olayların merkezine katılacak.

Kanal D’nin cumartesi akşamları ekrana gelen dizisi “Güller ve Günahlar” , ikinci sezon hazırlıklarını tamamladı. Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği, NGM Medya imzalı dizinin ikinci sezon çekimleri yarın başlayacak.

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