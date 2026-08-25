Altındağ Belediyesi, Baraj Mahallesi’nde yapımına geçtiğimiz yılın sonunda başlanan kültür merkezi, park ve kreş projelerinde çalışmaların son aşamasına geldi.

Mahallede yürütülen projeleri yerinde inceleyen Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, çalışmaların hızlandırılması yönünde talimat verdi. Tiryaki, üç projenin de tamamlanmasının ardından açılışlarının gerçekleştirileceğini belirtti.

Kültür merkezinin kullanım alanı 1100 metrekare olacak

Baraj Mahallesi’nde inşa edilen kültür merkezi, 2 katlı ve 1100 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Bahçe içerisinde planlanan merkezde mahalle sakinlerinin farklı sosyal ve kültürel faaliyetlerden yararlanması hedefleniyor.

Kreş erken çocukluk eğitimine hizmet verecek

Projeler kapsamında mahalleye bir de kreş kazandırılıyor. Kreşin, erken çocukluk eğitimi hizmeti sunması ve çalışan ailelerin çocukları için bakım ve eğitim imkanı sağlaması planlanıyor.

Başkan Tiryaki, kreşin çocukların kişisel gelişimini destekleyecek şekilde kullanılacağını ifade etti.

Baraj Mahallesi’ne 18 bin metrekarelik park

Üç proje arasında yer alan Baraj Mahallesi Parkı ise 18 bin metrekarelik alanda inşa ediliyor. Parkın tamamlanmasıyla mahallede vatandaşların açık alanda vakit geçirebileceği yeni bir sosyal alan oluşturulması amaçlanıyor.

Tiryaki, projelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını tek tek tespit ediyor, ardı ardına yatırımlara imza atıyoruz. Geçtiğimiz yılın sonunda temellerini attığımız yatırımların açılışlarını önümüzdeki gerçekleştireceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.