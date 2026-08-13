Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Siteler’de faaliyet gösteren esnaf ve oda başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda bölgedeki sorunlar, esnafın talepleri ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri ise endüstriyel atıklar oldu. Siteler’de her gün yüksek miktarda atık oluştuğunu belirten Tiryaki, bu atıkların çevre ve görüntü kirliliğine neden olduğunu ifade etti.

“Esnafımız da sorumluluk almalı”

Belediyenin endüstriyel iş yeri atıklarını toplamasının yasal bir yükümlülük olmadığını belirten Tiryaki, buna rağmen Siteler’de kötü görüntünün önüne geçmek ve esnafın mağduriyet yaşamaması için belediye ekiplerinin atıkların toplanması konusunda çalışma yürüttüğünü söyledi.

Tiryaki, “Hacimli atık olarak tabir edilen, endüstriyel iş yeri atıklarını toplamak belediyenin görevi ve yasal yükümlülüğü değildir. Buna rağmen Siteler’de kötü görüntülerin önüne geçmek ve esnafımızı mağdur etmemek için belediye olarak büyük bir özveri gösteriyor, bu atıkları topluyoruz” dedi.

Temiz ve düzenli bir Siteler için yalnızca belediyenin çalışmalarının yeterli olmayacağını vurgulayan Tiryaki, esnaf ve vatandaşların da atık yönetimi konusunda duyarlı olması gerektiğini belirtti.

“Temiz bir Siteler için iş birliği şart”

Siteler’in Ankara ve Altındağ ekonomisi açısından önemli bir merkez olduğunu ifade eden Tiryaki, bölgenin gelişmesi için esnaf ve meslek odalarıyla iş birliğinin sürdürüleceğini söyledi.

Tiryaki, “Mobilyanın kalbi Siteler’i daha ileriye taşımak için esnaflarımız ve oda başkanlarımızla daima işbirliği içerisinde olduk. Olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, Ankara Döşemeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şadi Başer, Ankara Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cemil Özdemir, Keresteciler Odası Başkanı Mehmet Ercan ile Siteler'deki çeşitli meslek kuruluşlarının temsilcileri ve esnaflar katıldı.