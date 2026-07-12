Altındağ Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında vatandaşlara yönelik özel bir etkinlik düzenliyor.
Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte, sevilen sanatçı Kıraç sahne alacak. Ücretsiz olarak düzenlenecek konserle vatandaşlar, 15 Temmuz'un anlam ve önemini birlikte anacak.
Kıraç konseri ne zaman, nerede yapılacak?
Altındağ Belediyesi tarafından organize edilen 15 Temmuz etkinliği, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günügerçekleştirilecek.
Yer: Altındağ Belediyesi Başkent Millet Bahçesi
Tarih: 15 Temmuz 2026 Çarşamba
Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen etkinlikte Kıraç, sevilen eserlerini Başkentliler için seslendirecek.
Muhabir: Zehra Önen