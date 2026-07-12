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Ankara'yı adım adım keşfediyorlar: Başkentlilerin yeni rotası Ayaş oldu

Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen etkinlikte Kıraç, sevilen eserlerini Başkentliler için seslendirecek.

Altındağ Belediyesi tarafından organize edilen 15 Temmuz etkinliği , 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte, sevilen sanatçı Kıraç sahne alacak. Ücretsiz olarak düzenlenecek konserle vatandaşlar, 15 Temmuz'un anlam ve önemini birlikte anacak.

Altındağ Belediyesi , 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında vatandaşlara yönelik özel bir etkinlik düzenliyor.

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