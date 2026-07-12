Kartal'da kayıp olarak aranan Gülay Polat cinayete kurban gitti

Erdoğan, Trump ile Kol Kola!

Yeni Maaş Tabloları Netleşti: Memur ve Emekliye Yüzde 13,52 Zam!

Bakan Güler: Savunma sanayi ihracatı 10 milyar doları aştı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Özdemir ve Eroğlu’ndan SONSÖZ’e ziyaret!

Ankara'yı adım adım keşfediyorlar: Başkentlilerin yeni rotası Ayaş oldu

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişlerinin devam ettiği vurgulanırken, ABD güçlerinin mayıs ayı başından bu yana 800'den fazla ticari geminin ve yaklaşık 400 milyon varil ham petrolün boğazdan güvenli şekilde geçişine destek verdiği kaydedildi.

Operasyonların, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçiş yapan ticari gemiler ve sivil denizcilere yönelik saldırı kapasitesini azaltmayı amaçladığı ifade edildi.

CENTCOM açıklamasında, üç gece boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 300'den fazla hedefin vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, operasyonlarda kara ve deniz konuşlu savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ile savaş gemilerinden fırlatılan hassas güdümlü mühimmatların kullanıldığı ifade edildi.

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'a yönelik bu hafta düzenlenen üçüncü saldırı dalgasının tamamlandığı belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) , İran'a yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. CENTCOM, son saldırı dalgasında İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin vurulduğunu bildirdi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.