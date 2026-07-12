ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. CENTCOM, son saldırı dalgasında İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin vurulduğunu bildirdi.
CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'a yönelik bu hafta düzenlenen üçüncü saldırı dalgasının tamamlandığı belirtildi.
İran'a ait askeri hedefler vuruldu
Açıklamada, operasyonlarda kara ve deniz konuşlu savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ile savaş gemilerinden fırlatılan hassas güdümlü mühimmatların kullanıldığı ifade edildi.
ABD güçlerinin düzenlediği saldırılarda İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin imha edildiği kaydedildi.
Üç gecede 300'den fazla hedef vuruldu
CENTCOM açıklamasında, üç gece boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 300'den fazla hedefin vurulduğuaktarıldı.
Operasyonların, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçiş yapan ticari gemiler ve sivil denizcilere yönelik saldırı kapasitesini azaltmayı amaçladığı ifade edildi.
Hürmüz Boğazı'nda ticari geçişlerin sürdüğü belirtildi
Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişlerinin devam ettiği vurgulanırken, ABD güçlerinin mayıs ayı başından bu yana 800'den fazla ticari geminin ve yaklaşık 400 milyon varil ham petrolün boğazdan güvenli şekilde geçişine destek verdiği kaydedildi.