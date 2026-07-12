İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına ilişkin ABD yönetimi nezdinde girişimlerde bulunduklarını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirilen görüşmelerde Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişimine ilişkin tüm endişelerin doğrudan iletildiği ifade edildi. Açıklamada, "Türkiye'ye F-35 satışına dair tüm endişelerimizi ABD Başkanı Trump'a doğrudan bildirdik. Endişelerimiz artıyor" denildi.

İsrail yönetimi ayrıca, Orta Doğu'daki mevcut askeri dengenin korunmasının önemine dikkat çekerek, "İsrail'in bölgede her zaman en üstün olduğundan emin olunmalı" değerlendirmesinde bulundu. Açıklama, ABD'nin Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesini değerlendirdiğine yönelik haberlerin ardından geldi.

Son günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne sıcak baktığı yönündeki açıklamaları İsrail'de rahatsızlık yaratırken, Tel Aviv yönetiminin hem diplomatik hem de siyasi kanallar üzerinden Washington nezdindeki temaslarını yoğunlaştırdığı belirtiliyor.