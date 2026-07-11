İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin 14 Haziran'da İran ile varılan mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arakçi, İran'ın mutabakat zaptının 9'uncu maddesi kapsamındaki taahhütlerine bağlı kaldığını belirterek, Washington yönetimini anlaşmaya uymamakla suçladı.

ABD Hazine Bakanlığı'nı da eleştiren Arakçi, "İran, mutabakat zaptının 9'uncu paragrafını ihlal eden sözde ABD Hazine Bakanı'nın aksine sözünü tuttu" ifadelerini kullandı.

"Mutabakat karşılıklı uyumla mümkün"

ABD'nin son adımının daha önce yaşanan ihlallerin devamı niteliğinde olduğunu savunan Arakçi, mutabakatın sürdürülebilmesi için tarafların yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Arakçi, paylaşımını "Mutabakat ancak karşılıklı uyumla mümkün" sözleriyle tamamladı.