Bosna Hersek'te 11 Temmuz 1995'te yaşanan ve Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük insanlık trajedilerinden biri olarak kabul edilen Srebrenitsa Katliamı'nın üzerinden 31 yıl geçti. Aradan geçen yıllara rağmen binlerce kurban için adalet ve hakikat arayışı sürerken, dünya bugün Srebrenitsa'da hayatını kaybedenleri anıyor.

Bosna Savaşı sırasında Birleşmiş Milletler tarafından "güvenli bölge" ilan edilen Srebrenitsa, Temmuz 1995'te Bosnalı Sırp güçlerinin kontrolüne geçti. Ardından en az 8 bin 372 Boşnak erkek ve çocuk sistematik şekilde katledildi. Toplu mezarlara gömülen kurbanların kimlik tespit çalışmaları ise yıllardır devam ediyor.

Bu yıl Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenlerinde kimlikleri tespit edilen 10 kurban daha toprağa verildi. Yetkililer, yüzlerce kayıp kişinin akıbetinin ise hala aydınlatılamadığını belirtiyor.

Uluslararası mahkemeler tarafından "soykırım" olarak tanınan Srebrenitsa Katliamı, yalnızca Bosna Hersek'in değil, tüm dünyanın hafızasında derin izler bırakmayı sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararıyla 11 Temmuz, "1995 Srebrenitsa Soykırımı Uluslararası Düşünme ve Anma Günü" olarak kabul edilirken, birçok ülkede düzenlenen etkinliklerde nefret söylemi, soykırımın inkarı ve savaş suçlarının yüceltilmesine karşı ortak mesajlar veriliyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce kişi Potoçari'de bir araya gelerek hayatını kaybedenleri dualarla andı. Düzenlenen törenlerde, benzer acıların bir daha yaşanmaması için uluslararası toplumun sorumluluğuna dikkat çekildi.