Kartal'da kayıp olarak aranan Gülay Polat cinayete kurban gitti

Erdoğan, Trump ile Kol Kola!

Yeni Maaş Tabloları Netleşti: Memur ve Emekliye Yüzde 13,52 Zam!

Bakan Güler: Savunma sanayi ihracatı 10 milyar doları aştı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Özdemir ve Eroğlu’ndan SONSÖZ’e ziyaret!

Ankara'yı adım adım keşfediyorlar: Başkentlilerin yeni rotası Ayaş oldu

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şılbe Mahallesi'nde meydana geldi. Gündüz saatlerinde yakınlarının haber alamadığı Hasan Kuday için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulunuldu. Yapılan çalışmalar sırasında Kuday, Şılbe Mahallesi 5'inci Sokak'ta bulunan toplu konutların altındaki uçurumda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekibinin talebi üzerine bölgeye AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı 7 arama kurtarma personeli ile 2 arama kurtarma aracı sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Kuday'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Kuday'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde gündüz saatlerinde kaybolan Hasan Kuday'ın (50), uçurumda cansız bedeni bulundu. AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Kuday'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.