2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 2-1 kazanan İspanya, turnuvada adını yarı finale yazdırdı.
Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışan İspanya, Belçika'nın dirençli futboluna rağmen skor üstünlüğünü korumayı başardı. Belçika'nın beraberlik arayışları sonuç vermeyince mücadele İspanya'nın 2-1'lik galibiyetiyle tamamlandı.
Bu sonuçla Belçika, Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda ederken İspanya şampiyonluk yolundaki yürüyüşünü sürdürdü.
İspanya, yarı finalde Fransa ile karşı karşıya gelecek. Avrupa'nın iki güçlü ekibinin mücadelesinde kazanan takım, Dünya Kupası finaline yükselecek.