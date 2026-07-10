Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi istatistiklerini değerlendirdi.

Şimşek, sanayi üretiminin mayıs ayında 5 çalışma günü eksiği nedeniyle yıllık bazda gerilediğini ifade ederek, ilk 5 aylık dönemde takvim etkisinden arındırılmış üretimin yıllık bazda yüzde 1 arttığını belirtti.

Yüksek teknolojili üretimdeki olumlu tabloya dikkat çeken Şimşek, mayıs ayında yüksek teknolojili üretimin yıllık yüzde 7,9 arttığını kaydetti.

Bakan Şimşek açıklamasında, "Uyguladığımız politikalar sayesinde savunma sanayiinde yakaladığımız başarıyı diğer yüksek teknoloji sektörlerine de taşıyarak katma değerli üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz. Katma değer zincirinde üst basamaklara çıkarken, geleneksel sektörlerimizin yaşadığı sıkıntıları da göz ardı etmiyor; üretimi güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanayi üretimi mayıs ayında beş çalışma günü eksiği nedeniyle yıllık bazda geriledi. Buna karşın, ilk beş ayda takvim etkisinden arındırılmış üretim yıllık yüzde 1 arttı.



Yüksek teknolojili üretimdeki yıllık artış mayısta yüzde 7,9 oldu.



Uyguladığımız politikalar sayesinde… pic.twitter.com/70NCtVh2vf — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 10, 2026