İzmir'deki yakınlarının düğününden dönüş yolunda Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden üç kişinin cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketleri Kayseri'ye gönderildi.

Kazada yaşamını yitiren Emir Gündüz ile annesi Çiğdem Gündüz ve babası Adem Gündüz'ün cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Ailenin cenazeleri, toprağa verilmek üzere Kayseri'ye uğurlandı.

Öte yandan kazada yaralanan ve aracı kullanan kişinin kardeşi olduğu öğrenilen Bedirhan Gündüz'ün hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.