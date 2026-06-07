Aksaray’da yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte Selime Katedrali’nde turist yoğunluğu yaşanmaya başladı. Ihlara Vadisi’nin bitiş noktasında yer alan tarihi yapı, yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği destinasyonlar arasında bulunuyor.

Selime Katedrali ziyaretçi akınına uğruyor

Kapadokya’nın en büyük katedrali olarak bilinen Selime Katedrali, kaya oyma mimarisi ve tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Katedralde yer alan İsa’nın göğe yükselişi ve Meryem Ana tasvirleri ziyaretçilerin ilgisini çekerken, bölgenin Bizans sanatının önemli izlerini taşıdığı belirtiliyor.

Tarihi yapının aynı zamanda din adamlarının yetiştirildiği bir merkez olduğu ve ilk yüksek sesli ayinlerden birinin burada gerçekleştirildiği de biliniyor.

“Ihlara Vadisi’nin bitiş noktasında peri bacaları karşılıyor”

Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, Selime Katedrali’nin Ihlara Vadisi ile bütünleşen önemli bir turizm noktası olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Selime Katedralimiz, Ihlara Vadisi’nin bitiş noktası. Vadiden çıktıktan sonra bizi peri bacaları karşılıyor. 2 katlı bir yapı ve orta katında kervan yolu bulunuyor. Yaz mevsiminin yoğunluğu başladı.”

Oğuz ayrıca bölgenin tarihi ve kültürel önemine dikkat çekerek, 2025 yılında 175 bin ziyaretçi ağırladıklarını ve bu rakamın artırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Turistler doğa ve tarihi birlikte keşfediyor

Selime Katedrali ve çevresine gelen turistler, kervan yolları, mağaralar ve tarihi yapıları ilgiyle geziyor. Ziyaretçiler ayrıca Ihlara Vadisi ve Melendiz Çayı çevresinde doğa yürüyüşü yaparak bölgenin doğal güzelliklerini de keşfediyor.

Yetkililer, yapılacak ışıklandırma çalışmalarıyla bölgenin turizm potansiyelinin daha da artırılmasının hedeflendiğini belirtiyor.