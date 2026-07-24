Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha

Kaza, öğle saatlerinde Doğanşehir ilçesine bağlı Çığlık Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 YB 9013 plakalı kamyonet ile Mert K. yönetimindeki 44 AHE 178 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada otomobil sürücüsü Mert K. ile araçta bulunan Hacer K. ve Göktuğ K. araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılara olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kamyonet sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.