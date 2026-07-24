İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 387 bin 882 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini, 10 şüphelinin yakalandığını, 7'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Diyarbakır'da yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlarda 9,1 ton toz esrar elde edilebilecek 387 bin 882 kök kenevir ve skunk ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır, Eğil, Kulp ve Çermik Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Sur, Yenişehir, Çermik, Kulp ve Eğil ilçelerinde düzenlenen operasyonlara 41 operasyonel tim, 310 personel katıldı. İnsansız hava araçları ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle yürütülen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı, 7'si tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.