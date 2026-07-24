Ankara’nın Eryaman bölgesinde bulunan Öküz Burger’de inşaat çalışması gerçekleştiren işçiler, ücretlerinin ödenmediğini iddia ederek mağdur olduklarını öne sürdü.

Sonsöz Muhabiri Melisa Sapaz’a ulaşan işçiler, Öküz Burger’in sahibi olduğu belirtilen M.U. ile iş yapma konusunda anlaştıklarını, çalışmalarını tamamlamalarının ardından ise hak ettikleri ödemeleri alamadıklarını ifade etti.

İşçilerin iddiasına göre M.U., inşaat çalışması için kendileriyle uygun bir ücret karşılığında anlaştı. İşçilerin çalışmayı tamamlamasının ardından ise ödemelerin yapılmadığı öne sürüldü.

Mağdur olduklarını belirten işçiler, alacaklarını tahsil etmek için M.U.’ya ulaşmaya çalıştıklarını ancak telefonlarına cevap verilmediğini iddia etti.

İşçiler, emeklerinin karşılığını alabilmek için yetkililerden ve kamuoyundan destek beklediklerini dile getirdi.