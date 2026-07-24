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Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Ayvalık'ta orman yangını alarmı! Ekipler alevlerle mücadele ediyor

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının büyümesini önlemek ve alevleri kontrol altına almak amacıyla karadan müdahale çalışmalarına başladı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Yatağan ilçesine bağlı Turgutlar Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda başladı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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