Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını, ekipleri harekete geçirdi.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Yatağan ilçesine bağlı Turgutlar Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda başladı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının büyümesini önlemek ve alevleri kontrol altına almak amacıyla karadan müdahale çalışmalarına başladı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: DHA