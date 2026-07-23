Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, ünlü yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

Evde özel düzenekle yetiştirilen kenevir bulundu

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde detaylı arama yaptı.

Aramalarda, özel düzenek kullanılarak yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konuldu.

Operasyon kapsamında Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay, ifadeleri alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sağlık kontrolüne sevk edildiler

Jandarmadaki işlemleri devam eden şüpheliler, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı örneği alınması için İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü alması üzerine Ezel Akay'ın, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" diyerek tepki gösterdiği öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili soruşturmanın, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü bildirildi.