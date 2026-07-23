İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan, "Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Uygulaması'nda vatandaşlara ödenen iade tutarları düşürüldü" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

DMM, söz konusu paylaşımların dezenformasyon içerdiğini belirterek, uygulamada vatandaşların aldığı teşvik bedelinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildirdi.

DOA makinelerinde teşvik bedeli hâlâ 1 TL

Açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde yaygınlaştırılan Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi kapsamında DOA makinelerine yapılan iadelerde, sistemin ilk duyurulduğu günden bu yana ambalaj başına 1 TL teşvik bedeliuygulandığı ve bu tutarın değişmeden devam ettiği vurgulandı.

Böylece, DOA iade makinelerini kullanan vatandaşlar için ödeme miktarında herhangi bir düşüş olmadığı ifade edildi.

Toplu iadelerde farklı uygulama

DMM, kullanıcı başına günlük 200 ambalajlık makine limitine takılmadan yüksek miktarda iade yapmak isteyen vatandaşlar için hizmet veren Sayma ve Doğrulama Merkezleri hakkında da bilgi verdi.

Açıklamaya göre, yalnızca bu merkezlerde gerçekleştirilen yüksek hacimli veya toplu iadelerde ambalaj başına 50 kuruş teşvik bedeli uygulanıyor. Bu uygulamanın DOA makinelerindeki standart 1 TL teşvik bedelini kapsamadığına dikkat çekildi.

Vatandaşlara resmi açıklamaları takip etme çağrısı

DMM, Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi'nin geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak ve içecek ambalajlarını ekonomiye yeniden kazandırmak amacıyla hayata geçirildiğini belirterek, sistemin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Açıklamanın sonunda ise kamuoyuna, asılsız iddialara itibar edilmemesi ve yalnızca yetkili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulunuldu.