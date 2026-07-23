Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan rektör atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre, Türkiye genelindeki 8 üniversitenin rektörlük görevlerine yeni isimler atandı.

Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri kapsamında gerçekleştirildi.

Yeni rektörler belli oldu

Yayımlanan kararlara göre üniversitelerin yeni rektörleri şöyle oldu:

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar,

Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan,

Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu,

Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Emre Alkin atandı.

Diğer atamalar kapsamında ise;

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Kesik,

Prof. Dr. Ahmet Kesik, Sanko Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Güner Dağlı,

Prof. Dr. Güner Dağlı, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Cemal Yıldız,

Prof. Dr. Cemal Yıldız, Yalova Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı getirildi.

Atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni rektör atamaları, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan resmi düzenlemeler kapsamında yürürlüğe girdi. Kararların ardından söz konusu üniversitelerde yeni dönem rektörlük görevleri başlamış oldu.