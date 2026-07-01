Basın İlan Kurumu İlan Prodüktörleri Temsilcisi Sefa Özdemir ile Medya İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Eroğlu, gazetemiz SONSÖZ’ü ziyaret etti.

Sonsöz Gazetesi’nden Çavuş Işık’ın haberine göre; ziyarette Sonsöz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Abdi Pehlivan, www.zafergazetesi.org İnternet Haber Sitesi İmtiyaz Sahibi ve Sonsöz Gazetesi Gazetesi Ankara Tüzel Kişi Temsilcisi ile Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi Bahar Pehlivan Yedier, Sonsöz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Umut Karakülah, Sonsöz Gazetesi Sayfa Sekreteri Birsen Düzen ile www.sonsoz.com.tr İnternet Haber Sitesi Köşe Yazarı Ali Tepe hazır bulundu.

ÖZDEMİR: BASININ GELİŞİMİNDE YEREL MEDYANIN HER ZAMAN DESTEKÇİSİYİZ

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen görüşmede, medya sektörünün sorunları konuşulurken basın camiasındaki son gelişmeler tartışıldı. Basın İlan Kurumu İlan Prodüktörleri Temsilcisi Sefa Özdemir, yerel medyanın güçlü olduğu illerde her zaman ulusal medyanın da güçlendiğini belirtti. Medyanın gelişiminde dijitalleşmenin de son dönemde bir numaralı gündem maddesi olduğunu söyleyen Özdemir, yerel medyanın basının değişiminde öncülük ettiğine vurgu yaptı.

YEDİER: YEREL MEDYA DİJİTALLEŞMENİN DE ÖNCÜSÜ OLMUŞTUR

Ziyaretlerinden ötürü memnuniyetlerini belirten Abdi Pehlivan ve Bahar Pehlivan Yedier, basın sektörün dijital dönüşüme ayak uydurabilmesi hususunda yapması gerekenler hususunda görüşlerini dile getirdiler. Yedier ayrıca basın sektöründeki dijital dönüşümde yerel medyanın öncü olduğunun da altını çizdi. Ziyaret fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

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