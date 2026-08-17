Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 27’nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı.

Yavaş mesajında, “17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 27 yıl geçti. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Yaşadığımız acılardan ders çıkararak daha güvenli yarınlar için çalışmayı sürdürüyoruz”ifadelerini kullandı.

“Daha güvenli yarınlar” vurgusu

Yavaş, mesajında depremde hayatını kaybedenleri anarken, geçmişte yaşanan acıların unutulmaması ve gelecekte benzer felaketlerin etkilerini azaltacak çalışmaların sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi, başta Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul ve Bolu olmak üzere geniş bir bölgede büyük yıkıma ve can kaybına neden olmuştu.

Yavaş'ın paylaşımı, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde deprem gerçeğinin yeniden gündeme geldiği saatlerde geldi.