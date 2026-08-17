Galatasaray’da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken, sarı-kırmızılıların 10 numara pozisyonu için Rus futbolcu Alexander Batrakov ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray’ın, 22 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Galatasaray’dan Batrakov İçin 29 Milyon Euro

İddialara göre Galatasaray, Alexander Batrakov’un bonservisi için Lokomotiv Moskova ile 25 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılıların Rus kulübüne ayrıca 4 milyon Euro bonus ödemeyi kabul ettiği öne sürüldü. Böylece transferin toplam maliyetinin bonuslarla birlikte 29 milyon Euro’ya ulaşabileceği belirtildi.

Galatasaray’ın Batrakov ile de 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı ve oyuncuya toplam 4 milyon Euro ücret ödeneceği iddia edildi.

Batrakov Rostov Maçının Kadrosundan Çıkarıldı

Transfer iddialarını güçlendiren bir diğer gelişmenin ise Alexander Batrakov’un Lokomotiv Moskova’nın yarın oynayacağı Rostov deplasmanının kadrosundan çıkarılması olduğu belirtildi.

22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 36 maçta 17 gol ve 12 asist üreterek takımının hücumdaki en etkili isimlerinden biri oldu.