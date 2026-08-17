Yenimahalle Belediyesi tarafından 18 yıldır sürdürülen YENİMEK Meslek Edindirme ve Hobi Kurslarında yeni dönem kayıtları başladı. Binlerce Yenimahalle sakinine farklı alanlarda eğitim imkânı sunan kurslarda, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde 47 farklı branşta eğitim verilecek.

YENİMEK’te 47 Farklı Branşta Eğitim

14 Eylül’de başlayacak yeni eğitim döneminde vatandaşlara meslek edinme ve kişisel gelişim alanlarında çeşitli kurs seçenekleri sunulacak.

YENİMEK kurslarında Boya Rölyef, Nakış, Bilgisayar İşletmenliği Operatörlüğü, Çini, Cilt Bakımı Uygulayıcısı, Mefruşat, Dekoratif Ahşap Süsleme, Müzik ve Gösteri Sanatları, Tarım Teknolojisi, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Geleneksel Türk Mutfağı, Filografi Tekniği, Gümüş Takı İşlemeciliği, Heykel Yapımı, Kırkyama, Okuma-Yazma ve Takı Yapım Teknikleri gibi 47 farklı branşta eğitim verilecek.

YENİMEK Kursları 21 Noktada Hizmet Veriyor

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, YENİMEK kurslarına vatandaşların ilgisinin her yıl arttığını belirtti.

YENİMEK kurslarının yalnızca hobi alanında değil, aynı zamanda vatandaşlara meslek edinme fırsatı sunduğunu ifade eden Yaşar, kursların kişisel gelişime de katkı sağladığını söyledi.

Yaşar, Yenimahalle’nin 21 farklı noktasında YENİMEK kurslarının bulunduğunu belirterek, bugüne kadar kurslardan yararlanan ilçe sakinlerinin sayısının 30 bini aştığını kaydetti.

YENİMEK Kurs Kayıtları Nasıl Yapılır?

YENİMEK kurslarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 344 08 98/6474 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.

Vatandaşlar ayrıca www.yenimahallekultur.com adresi üzerinden online kayıt oluşturabilecek veya ikametlerine en yakın YENİMEK kurs merkezine başvurarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Yeni dönem dersleri 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.