Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 27’nci yıl dönümü dolayısıyla sivil toplum kuruluşları (STK) ve arama-kurtarma ekiplerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

ABB Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi’nde düzenlenen programda, Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlar anılırken, olası afetlere karşı hazırlık çalışmaları ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

ABB Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi Tanıtıldı

Program kapsamında STK ve arama-kurtarma ekiplerinin temsilcilerine, ABB Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi’nin kapasitesi ve kullanım alanları hakkında bilgi verildi.

Afet anında ihtiyaç duyulabilecek araç, ekipman ve lojistik imkânların bulunduğu merkezde, olası afetlerde yürütülecek çalışmalarla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Afetlerde Ortak Çalışma ve Koordinasyon Vurgusu

Toplantıda, afet ve acil durumlarda ekiplerin daha hızlı ve koordineli şekilde hareket edebilmesi için ortak çalışma imkânları ele alındı.

STK’lar ve arama-kurtarma ekipleriyle gerçekleştirilen görüş alışverişinde, olası afetlere hazırlık, mevcut kapasitenin etkin kullanılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

ABB, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıl dönümünde düzenlenen programla hem depremde hayatını kaybeden vatandaşları andı hem de afetlere karşı hazırlık ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.