Edirne’nin Keşan ilçesinde beton mikserinin park halindeki 2 TIR’a çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada beton mikserinin sürücüsü U.S. yaralandı.
Beton Mikseri Park Halindeki TIR’lara Çarptı
Kaza, saat 17.00 sıralarında İspat Cami Mahallesi Londra Caddesi üzerinde meydana geldi.
U.S. yönetimindeki 59 KP 617 plakalı beton mikseri, iddiaya göre seyir halindeyken sürücüsünün uyuması sonucu kontrolden çıktı. Beton mikseri, yol kenarında park halinde bulunan 2 TIR’a çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle beton mikserinin sürücüsü U.S. araçta sıkışarak yaralandı.
Yaralı Sürücü Araçtan İtfaiye Ekiplerince Çıkarıldı
Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan U.S., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
U.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.