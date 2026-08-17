Menderes Belediyesi seçiminde kazanan AK Parti’nin adayı Asuman Şen oldu

Televizyonda 'Sinyal Yok' Hatası Alanlar Dikkat: Türksat Frekans Ayarı Nasıl Yapılır?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Manifest Global Ekranda: Wembley Konseri Netflix Belgeseli Oluyor!

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

U.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan U.S., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

U.S. yönetimindeki 59 KP 617 plakalı beton mikseri, iddiaya göre seyir halindeyken sürücüsünün uyuması sonucu kontrolden çıktı. Beton mikseri, yol kenarında park halinde bulunan 2 TIR’a çarptı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.