Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan göçmenlere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, F.Y. yönetimindeki hafif ticari aracı Çakmak köyü yolu ayrımında durdurdu. Araçta yapılan kontrolde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 Irak uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi.

Sürücü gözaltına alındı

Operasyonda araç sürücüsü ve organizatör olduğu değerlendirilen F.Y. gözaltına alındı.

Ayrıca sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 17 bin 129 lira idari para cezasıuygulandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.