Bölge genelinde gün içinde çiseleme şeklinde başlayan yağışlar, akşam saatlerine doğru şiddetini artırarak kentlerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sinop’un Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçeleri ile Kastamonu'nun Hanönü mevkisinde etkili olan kuvvetli sağanak; yolların su ve balçıkla dolmasına, trafikte aksamalara neden oldu.

Vatandaşlar Saçak Altlarına Sığındı

Hava sıcaklığının 20 derece civarında seyrettiği bölgede yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanağın aniden şiddetlenmesi üzerine dışarıda bulunan vatandaşlar, iş yerlerinin girişlerine ve bina saçaklarının altına sığınarak yağışın hafiflemesini bekledi.

Meteoroloji verilerine göre aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağışın yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Sinop'ta İlçeler Sular Altında Kaldı

Sinop genelinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, özellikle Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Ayancık'ta sağanak yağış nedeniyle ana cadde ve sokaklarda devasa su birikintileri oluştu. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği ilçede belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak ve biriken suları tahliye etmek için cadde ve sokaklarda çalışma başlattı. Benzer görüntüler Türkeli ve Gerze ilçelerindeki yol güzergahlarında da kaydedildi.

Kastamonu-Sinop Kara Yolu Çamurla Kaplandı

Yağışın etkilediği bir diğer nokta ise Kastamonu oldu. Öğleden sonra etkisini artıran sağanağın ardından Kastamonu-Sinop kara yolunun Hanönü ilçesi yakınlarında dağdan gelen su, balçık ve çamur birikintileri yolu kapladı.

Ulaşımın zaman zaman durma noktasına geldiği güzergahta Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. Yoldaki çamur ve su birikintisinin temizlenmesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü.